Грибочки - печенье
Выпечка

Печенье «Грибочки»

Это очень простые рецепты, но для него необходима специальная формочка и время, т. к. каждый грибочек выпекается отдельно. Зато результат поразит вас своей креативностью и вкусовыми качествами. Готовьте с удовольствием и у вас все получится! Постараемся максимально помочь вам в этом «вкусном» деле, снабдив рецепты подробными пошаговыми фото.

Рецепт теста №1

Ингредиенты:

  • Яйца — одно
  • Сахар – две столовые ложки
  • Соль — примерно одна шестая чайной ложки
  • Майонез, творог или сметана — одна чайная ложка
  • Мука — две-три столовых ложки (чем больше яйцо — тем больше муки)
  • Ванилин

 Рецепт теста №2

Ингредиенты:

  • Картофель – две штуки отварить, сделать пюре
  • Яйца — одно
  • Соль, Чеснок, Перец — по вкусу
  • Мука — две столовые ложки

 Рецепт теста №3

Ингредиенты:

  • Печень — сто грамм отварить, измельчить
  • Яйца — одно
  • Соль, Чеснок, Перец — по вкусу
  • Мука — две три ст. лож.

 Технология приготовления печенья «Грибочки»

Сначала готовим смесь по одному из выше приведенных рецептов.  Для примера я взяла Рецепт №1.

  1. Разбив в миску яйцо и добавляя постепенно сахара и соли, ванилин — тщательно все взбиваем с помощью миксера.
  2. Добавляем майонез (сметану или творог) и тоже все перемешиваем.
  3. Осталось добавить муку и так же все перемешать. Смесь должна получиться примерно консистенции густой сметаны.
  4. Теперь остался самый длительный процесс — непосредственно сама выпечка. Как я уже упоминала, для приготовления таких грибочков нужна специальная металлическая формочка с длинной ручкой. Вот так она выглядит (смотрите фото).Формочка для выпечки "грибочков"
  5. Потому как грибочек нам надо окунать в раскаленное растительное масло полностью, нам понадобиться удобная для этого посуда: что-то продолговатое и жароустойчивое. Я взяла металлическую маленькую кружку. Налейте растительного масла и хорошо разогрейте. Прогрейте в масле форму сек.10, на ребристую поверхность формы нанесите тесто с пол чайной ложки, дайте немного стечь внутрь для ножки и опустите в раскаленное масло, предварительно уменьшив огонь до слабого уровня.

Подготовка формочки для выпечки "грибочков"

 

Выпечка "грибочков" в масле

6. Поджарив «грибочек» до золотистого цвета — вынимайте и стряхивайте его в приготовленную сухую посудину. Для быстрого отделения печеньки можно воспользоваться вспомогательными предметами, только осторожно, стараясь не поцарапать форму, иначе тесто будут приставать (опытные хозяйки наверняка это знают, а для новичков я напоминаю).

Съем печенья с формы

Вот ваши «грибочки» и готовы! Можно их оставить и так: они похожи на «лисички». Можно сделать из них «маслят» если окунуть в помадку.

Рецепт помадки для «грибочков»

Способ №1

  • Желток яйца — 1 шт.
  • Краситель и сахарная пудра — на кончике ножа.

Способ №2

  • Сахар — 1 ст.лож.
  • Сметана — 1 ст.лож.
  • Какао — 1 ч.ложка
  • Масло сливочное — 20 гр.

Довести до кипения.

Радуйте и удивляйте ваших гостей! Приятного аппетита!

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