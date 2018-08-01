Это очень простые рецепты, но для него необходима специальная формочка и время, т. к. каждый грибочек выпекается отдельно. Зато результат поразит вас своей креативностью и вкусовыми качествами. Готовьте с удовольствием и у вас все получится! Постараемся максимально помочь вам в этом «вкусном» деле, снабдив рецепты подробными пошаговыми фото.
Рецепт теста №1
Ингредиенты:
- Яйца — одно
- Сахар – две столовые ложки
- Соль — примерно одна шестая чайной ложки
- Майонез, творог или сметана — одна чайная ложка
- Мука — две-три столовых ложки (чем больше яйцо — тем больше муки)
- Ванилин
Рецепт теста №2
Ингредиенты:
- Картофель – две штуки отварить, сделать пюре
- Яйца — одно
- Соль, Чеснок, Перец — по вкусу
- Мука — две столовые ложки
Рецепт теста №3
Ингредиенты:
- Печень — сто грамм отварить, измельчить
- Яйца — одно
- Соль, Чеснок, Перец — по вкусу
- Мука — две три ст. лож.
Технология приготовления печенья «Грибочки»
Сначала готовим смесь по одному из выше приведенных рецептов. Для примера я взяла Рецепт №1.
- Разбив в миску яйцо и добавляя постепенно сахара и соли, ванилин — тщательно все взбиваем с помощью миксера.
- Добавляем майонез (сметану или творог) и тоже все перемешиваем.
- Осталось добавить муку и так же все перемешать. Смесь должна получиться примерно консистенции густой сметаны.
- Теперь остался самый длительный процесс — непосредственно сама выпечка. Как я уже упоминала, для приготовления таких грибочков нужна специальная металлическая формочка с длинной ручкой. Вот так она выглядит (смотрите фото).
- Потому как грибочек нам надо окунать в раскаленное растительное масло полностью, нам понадобиться удобная для этого посуда: что-то продолговатое и жароустойчивое. Я взяла металлическую маленькую кружку. Налейте растительного масла и хорошо разогрейте. Прогрейте в масле форму сек.10, на ребристую поверхность формы нанесите тесто с пол чайной ложки, дайте немного стечь внутрь для ножки и опустите в раскаленное масло, предварительно уменьшив огонь до слабого уровня.
6. Поджарив «грибочек» до золотистого цвета — вынимайте и стряхивайте его в приготовленную сухую посудину. Для быстрого отделения печеньки можно воспользоваться вспомогательными предметами, только осторожно, стараясь не поцарапать форму, иначе тесто будут приставать (опытные хозяйки наверняка это знают, а для новичков я напоминаю).
Вот ваши «грибочки» и готовы! Можно их оставить и так: они похожи на «лисички». Можно сделать из них «маслят» если окунуть в помадку.
Рецепт помадки для «грибочков»
Способ №1
- Желток яйца — 1 шт.
- Краситель и сахарная пудра — на кончике ножа.
Способ №2
- Сахар — 1 ст.лож.
- Сметана — 1 ст.лож.
- Какао — 1 ч.ложка
- Масло сливочное — 20 гр.
Довести до кипения.
Радуйте и удивляйте ваших гостей! Приятного аппетита!