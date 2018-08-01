Это очень простые рецепты, но для него необходима специальная формочка и время, т. к. каждый грибочек выпекается отдельно. Зато результат поразит вас своей креативностью и вкусовыми качествами. Готовьте с удовольствием и у вас все получится! Постараемся максимально помочь вам в этом «вкусном» деле, снабдив рецепты подробными пошаговыми фото.

Рецепт теста №1

Ингредиенты:

Яйца — одно

Сахар – две столовые ложки

Соль — примерно одна шестая чайной ложки

Майонез, творог или сметана — одна чайная ложка

Мука — две-три столовых ложки (чем больше яйцо — тем больше муки)

Ванилин

Рецепт теста №2

Ингредиенты:

Картофель – две штуки отварить, сделать пюре

Яйца — одно

Соль, Чеснок, Перец — по вкусу

Мука — две столовые ложки

Рецепт теста №3

Ингредиенты:

Печень — сто грамм отварить, измельчить

Яйца — одно

Соль, Чеснок, Перец — по вкусу

Мука — две три ст. лож.

Технология приготовления печенья «Грибочки»

Сначала готовим смесь по одному из выше приведенных рецептов. Для примера я взяла Рецепт №1.

Разбив в миску яйцо и добавляя постепенно сахара и соли, ванилин — тщательно все взбиваем с помощью миксера. Добавляем майонез (сметану или творог) и тоже все перемешиваем. Осталось добавить муку и так же все перемешать. Смесь должна получиться примерно консистенции густой сметаны. Теперь остался самый длительный процесс — непосредственно сама выпечка. Как я уже упоминала, для приготовления таких грибочков нужна специальная металлическая формочка с длинной ручкой. Вот так она выглядит (смотрите фото). Потому как грибочек нам надо окунать в раскаленное растительное масло полностью, нам понадобиться удобная для этого посуда: что-то продолговатое и жароустойчивое. Я взяла металлическую маленькую кружку. Налейте растительного масла и хорошо разогрейте. Прогрейте в масле форму сек.10, на ребристую поверхность формы нанесите тесто с пол чайной ложки, дайте немного стечь внутрь для ножки и опустите в раскаленное масло, предварительно уменьшив огонь до слабого уровня.

6. Поджарив «грибочек» до золотистого цвета — вынимайте и стряхивайте его в приготовленную сухую посудину. Для быстрого отделения печеньки можно воспользоваться вспомогательными предметами, только осторожно, стараясь не поцарапать форму, иначе тесто будут приставать (опытные хозяйки наверняка это знают, а для новичков я напоминаю).

Вот ваши «грибочки» и готовы! Можно их оставить и так: они похожи на «лисички». Можно сделать из них «маслят» если окунуть в помадку.

Рецепт помадки для «грибочков»

Способ №1

Желток яйца — 1 шт.

Краситель и сахарная пудра — на кончике ножа.

Способ №2

Сахар — 1 ст.лож.

Сметана — 1 ст.лож.

Какао — 1 ч.ложка

Масло сливочное — 20 гр.

Довести до кипения.

Радуйте и удивляйте ваших гостей! Приятного аппетита!